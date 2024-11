POL-S: In Gleisbett geschanzt

Stuttgart- Hedelfingen/ - Feuerbach (ots) - Unbekannte sind am Mittwoch (06.11.2024) in ein Einfamilienhaus an der Burgenlandstraße und in ein Mehrfamilienhaus am Alosenweg eingebrochen. Am Alosenweg hebelte ein unbekannter Täter gegen 17.45 Uhr ein Fenster auf und gelangte so in das Mehrfamilienhaus. Anschließend brach er eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf, traf dort auf den 52-jährigen Anwohner und ...

mehr