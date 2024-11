Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnungen eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Hedelfingen/ - Feuerbach (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (06.11.2024) in ein Einfamilienhaus an der Burgenlandstraße und in ein Mehrfamilienhaus am Alosenweg eingebrochen. Am Alosenweg hebelte ein unbekannter Täter gegen 17.45 Uhr ein Fenster auf und gelangte so in das Mehrfamilienhaus. Anschließend brach er eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss auf, traf dort auf den 52-jährigen Anwohner und flüchtete daraufhin unerkannt und mutmaßlich ohne Beute. An der Burgenlandstraße hebelten die Täter zwischen 16.30 Uhr und 18.45 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss eines Einfamilienhauses auf. Die Unbekannten durchwühlten die Räume und stahlen Bargeld und Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

