Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: E-Bike aus Gartenlaube gestohlen

Laubach (Eifel) (ots)

In der Zeit von 22.12.23 bis 18.01.24 wurde in 56759 Laubach im Bereich "Ober Bongerten" in ein Gartenhaus eingebrochen und ein E-Bike gestohlen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben werden gebeten sich bei der Polizei in Cochem, 02671-984 0 zu melden.

