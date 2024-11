Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich im Kurvenbereich überholt

Stuttgart-West (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Donnerstagmorgen (07.11.2024) im Bereich Schloss Solitude haben sich zwei Männer im Alter von 22 und 37 Jahren leichte Verletzungen zugezogen. Der 22 Jahre alte VW-Fahrer war gegen 05.30 Uhr in der Kreisstraße K 9503 aus Richtung Wildparkstraße unterwegs. Kurz vor der Abbiegung Bergheimer Steige überholte er zwei vor ihm in gleicher Richtung fahrende Fahrzeuge. Beim Wiedereinscheren stieß er mit dem aus Richtung Bergheimer Steige entgegenkommenden 37-jährigen BMW-Fahrer zusammen. Rettungskräfte kümmerten sich um die beiden Verletzten und brachten sie zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell