Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mehrere Verletzte nach massivem Abbrennen von Pyrotechnik

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei der UEFA Champions League-Begegnung am Mittwochabend (06.11.2024) in der MHP-Arena haben insbesondere die Anhänger des VfB Stuttgart im Stehblock der Cannstatter Kurve massiv Pyrotechnik abgebrannt. Während der gesamten Spielzeit zündeten die Fans Brennkörper in dreistelliger Anzahl und gefährdeten damit weitere Zuschauer im Stadion. Im Verlauf der zweiten Halbzeit, gegen 22.20 Uhr, warf ein bislang Unbekannter einen brennenden Bengalo aus der Kurve in Richtung Spielfeld und traf einen Balljungen am Hals. Diese Tat wurde von Überwachungskameras aufgenommen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Balljungen. Zu den Tätern und der Schwere der Verletzungen hat die Kriminalpolizei noch während der zweiten Halbzeit die Ermittlungen aufgenommen. Darüber hinaus liegen der Polizei Hinweise vor, dass sich eine Person im Block Verbrennungen durch das Abbrennen von Pyrotechnik zuzog und dass offenbar zwei weitere Personen aufgrund der entstandenen Rauchentwicklung ärztlich behandelt werden mussten. Die Zuschauer im Gästeblock zündeten ebenfalls vereinzelt Pyrotechnik, auch hierzu ermittelt die Kriminalpolizei. Nach Spielende sollen rund 15 Heimfans um kurz nach Mitternacht im Veielbrunnenweg sechs Anhänger von Atalanta Bergamo angegriffen, verletzt und ausgeraubt haben. Bei Eintreffen der Polizei flüchteten alle Personen in unbekannte Richtung. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte acht Anhänger eines Fanclubs des VfB Stuttgart vorläufig fest. Bei der Durchsuchung der Personen fanden sie einen zuvor geraubten Hut eines Atalanta Bergamo Fans. Durch Widerstandshandlungen von Tatverdächtigen zog sich ein Polizeibeamter leichte Verletzungen zu. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten die Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß, die Ermittlungen zu weiteren Tatbeteiligungen dauern an. Rettungskräfte brachten einen durch den Angriff verletzten Gastfan in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Versorgung. Zeugen und Geschädigte, die Angaben zum Abbrennen der Pyrotechnik oder zur Auseinandersetzung im Veielbrunnenweg machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

