POL-PDLD: Germersheim - Kosmetik gestohlen

Wörth am Rhein (ots) - Am frühen Mittwochmorgen griff ein 28-jähriger Mann Polizeibeamte während eines Einsatzes an und musste unter Zuhilfenahme des Distanzelektroimpulsgerätes (Taser) zu Boden gebracht und gefesselt werden. Dem vorangegangen ist eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, an der auch der 28-jährige beteiligt war. Beim Transport zur Dienststelle zur Entnahme einer Blutprobe wurde ...

mehr