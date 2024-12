Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: erneute Kontrollen des Durchfahrtsverbotes

Maximiliansau (ots)

Am Dienstagmorgen führten Beamte der Polizei Wörth erneut Kontrollen in der Eisenbahnstraße in Maximiliansau durch. Noch immer versuchen Verkehrsteilnehmer den baustellenbedingten Stau auf der B10 durch Maximiliansau zu umfahren. Das Befahren der Eisenbahnstraße ist zwischen 06:00 Uhr und 08:30 Uhr nur für Anwohner gestattet. Verkehrsteilnehmer, die sich nicht an das Durchfahrtsverbot halten, erwartet ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50 Euro. Am Dienstag mussten in einer Stunde 20 Verkehrsteilnehmer kostenpflichtig verwarnt werden. Bei Wiederholungstätern kann das Bußgeld sogar auf 100 Euro verdoppelt werden.

Die Polizei Wörth weist erneut darauf hin, dass das Befahren des Ortsbereichs Maximiliansau zwischen 06:00 Uhr und 08:30 Uhr nur für Anwohner gestattet ist. Die Polizei Wörth wird das Verkehrsaufkommen in Maximiliansau weiterhin im Auge behalten.

