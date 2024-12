POL-PDLD: Edenkoben - Hilflose Person

Herxheim (ots) - Am 03.12.2024 wurde der Polizei Landau eine Sachbeschädigung an einem PKW gemeldet. Hierbei stelle der 69-jährige Geschädigte seinen PKW Peugeot am Samstagabend (30.11.2024) in der Speiertsgasse in Herxheim ab. Am Montagmorgen (02.12.2024) musste er einen langen Kratzer feststellen, welcher sich über die gesamte Beifahrerseite erstreckte. Die Schadenshöhe beträgt circa 1000 Euro. Ein Strafverfahren ...

