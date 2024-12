Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachtrag zu einem Dachstuhlbrand in Waldrohrbach

Waldrohrbach (ots)

Wie bereits berichtet kam es am 02.12.2024, gegen 20:00 Uhr, zum Dachstuhlbrand eines Einfamilienhauses in der Rehbergerstraße in der Ortsgemeinde Waldrohrbach.

Link zur Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117686/5921994

Nachdem die Brandstätte am Nachmittag des 03.12.24 von Brandermittlern der Kriminalinspektion Landau in Augenschein genommen wurde, liegt nun ein vorläufiges Ergebnis zur Ursache vor.

Demnach entwichen durch die in die Jahre gekommene Bausubstanz eines Kamins heiße Rauchgase in die mit Strohmatten ausgekleidete Zwischendecke zum Speicher und setzten diese letztendlich in Brand. Das Feuer griff von dort auf den Dachstuhl über.

Ersten Schätzungen zufolge dürfte ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstanden sein. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Es liegen derzeit keine Anhaltspunkte auf ein brandursächliches Fehlverhalten vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell