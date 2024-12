POL-PDLD: Dachstuhlbrand - Vollsperrung B48

Schweighofen (ots) - Am 02.12.24, zwischen 15:00 und 16:30 Uhr, wurde in der Hauptstraße, auf Höhe Nummer 44, ein am Fahrbahnrand in Richtung Kapsweyer geparkter dunkler 3er BMW beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr in Richtung Kapsweyer an dem Pkw vorbei und beschädigte dessen Fahrerseite. Der Sachschaden wird auf 1200.- Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der ...

mehr