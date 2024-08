Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Kelsterbach: Motorradfahrer beschädigt Außenspiegel und flüchtet

Kelsterbach, Martin-Luther-Straße (ots)

Am Montag (19.08.) gegen 09:25 Uhr kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Auto in der Martin-Luther-Straße in Kelsterbach. Eine 29jährige Kersterbacherin hielt mit ihrem grauen BMW (520d) in der Martin-Luther-Straße an, um einen entgegenkommenden Motorradfahrer durchfahren zu lassen, obwohl dieser wegen parkenden Autos wartepflichtig gewesen wäre. Als der Motorradfahrer am BMW vorbeifuhr, kam er vermutlich mit dem Lenker gegen den Außenspiegel des BMW, der dabei beschädigt wurde. Der Motorradfahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten. Der Motorradfahrer trug einen schwarzen Helm, eine schwarze Jacke und eine schwarze Hose und fuhr möglicherweise mit einer Harley. Hinweise auf den Motorradfahrer nimmt die Polizeistation in Kelsterbach unter der 06107-71980 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell