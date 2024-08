Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Südhessen: Ein Tag voller strahlender Gesichter

Über 8.000 Besucherinnen und Besucher beim Sommerfest der Polizei

Darmstadt / Südhessen (ots)

Am Sonntag (18.8.) verwandelte sich das Gelände des Polizeipräsidiums in Darmstadt anlässlich des Sommerfests der Polizei in ein großes Familienfest für Jung und Alt. Unter dem Motto "Blaulicht und Barbecue" begrüßte die Polizei über den Tag rund 8.000 Besucherinnen und Besucher, darunter viele Kinder.

Die Veranstaltung bot ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Von spannenden Vorführungen der Einsatzkräfte, einer Fahrzeugschau über informative Stände bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten - für jeden Geschmack war etwas dabei. Zudem sorgte das Landespolizeiorchester für eine stimmungsvolle Untermalung der Veranstaltung. Die strahlenden Gesichter der Gäste und ein durchweg positives Feedback zeugten von der guten Stimmung und der Freude, die das Fest verbreitete. "Die zahlreichen Gäste, haben mit ihrem Besuch und ihrer Begeisterung dazu beigetragen haben, dass dieser Tag auch für unsere Kolleginnen und Kollegen zu einem besonderen Erlebnis wurde. Wir bedanken uns herzlich bei allen, die gekommen sind. Das Sommerfest der Polizei hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig der Austausch zwischen Polizei und der Bevölkerung ist. Die positive Resonanz macht deutlich, dass solche Veranstaltungen eine tolle Gelegenheit bieten, um Vertrauen und Gemeinschaft zu stärken", bilanziert Polizeipräsident Björn Gutzeit.

Gegen 18.30 Uhr endete der Tag mit vielen unvergesslichen Momenten und glücklichen Gesichtern nicht nur auf bei den Besuchern sondern auch beim Gastgeber Polizei. Gerade bei den kleinen Gästen, die teilweise selbst in "Uniform" da waren, werden die vielen Eindrücke und Begegnungen sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

