Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt-Hahn: Diebstahl von Motorrad scheitert

20-jähriger Tatverdächtiger festgenommen

Pfungstadt-Hahn (ots)

Nachdem das kriminelle Vorhaben, ein Motorrad im Amselweg zu entwenden, gescheitert ist, wird sich ein 20 Jahre alter Tatverdächtiger nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen. In der Nacht zum Sonntag (18.8.) gegen 0.30 Uhr meldete sich der Besitzer eines Motorrades bei der Polizei und gab an, dass offenbar zwei Männer versucht haben, sein Krad aus der Garage zu entwenden. Einer des Duos konnte er stoppen und vor Ort festhalten. Sein mutmaßlicher Komplize sei geflüchtet. Sofort begab sich die Polizei zum Einsatzort. Dort konnte der 20-jährige Tatverdächtige von der Streife vorläufig festgenommen werden. Er musste für weitere polizeiliche Maßnahmen die Beamtinnen und Beamten begleiten. Die Ermittlungen nach einem möglichen zweiten Tatverdächtigen dauern derzeit noch an.

