Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: "Sichere Innenstadt"/Cannabis konsumiert-Bußgeld droht-Illegal eingereist

Rüsselsheim (ots)

Beamte der Polizeistation Rüsselsheim führten am Freitag (16.08.), in der Zeit zwischen 17.00 und 24.00 Uhr, zivile Kontrollen in der Innenstadt durch, unterstützt wurden sie hierbei von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei.

Bei der Überprüfung einer vierköpfigen Personengruppe gegen 19.00 Uhr am Löwenplatz, welche den Beamten aufgrund von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bereits bekannt war, konsumierte einer der Männer, ein 27-Jähriger, Cannabis. Die Ordnungshüter leiteten ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz ein. Dem Mann droht nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro. Ein weiterer 32 Jahre alter Mann aus der Gruppe wurde vom Amtsgericht Offenbach zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Nachdem seine aktuelle Meldeanschrift feststand, konnte er wieder seiner Wege gehen.

Um kurz vor 23.00 Uhr trafen die Polizisten am Löwenplatz einen 33 -jährigen Mann aus Osteuropa an. Bei ihm bestand der Verdacht, dass er illegal ins Bundesgebiet eingereist war. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine erkennungsdienstliche Behandlung über sich ergehen lassen. Die Ermittlungen dauern an.

Bei der Überwachung des alljährlichen Rüsselsheimer Marktes in der Innenstadt gab es dagegen keinerlei Auffälligkeiten von polizeilichem Belang.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell