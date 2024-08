Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Ohne Führerschein und ohne Versicherung unterwegs

Polizei nimmt 23-Jährigen vorläufig fest

Pfungstadt (ots)

Eine Verkehrskontrolle am späten Sonntagabend (18.8.) endete für einen 23-Jährigen auf der Polizeistation in Pfungstadt. Gegen 23 Uhr stoppte eine Streife den Wagenlenker in der Borngasse. Wie sich im Zuge der Verkehrskontrolle herausstellte, war der 23 Jahre alte Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis und ohne Versicherung unterwegs. Bei dem vorgelegten Führerschein handelte es sich nach derzeitigem Kenntnisstand um eine Fälschung. Er musste für weitere Maßnahmen die Beamtinnen und Beamten auf die Dienststelle begleiten. Der junge Mann wird sich nun in einem Strafverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

