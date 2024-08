POL-DADI: Babenhausen: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

68519 Viernheim (ots) - Am Sonntag, 18.08.2024 um 20:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Carlo-Mierendorff-Straße 1 in Viernheim. Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter BMW am linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte mit der rechten Seite seines Fahrzeuges den BMW und entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall ...

