Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Brand in einem Einfamilienhaus

Lampertheim (ots)

Am Sonntagnachmittag (18.08.2024) kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Brand im Heizungskeller eines Einfamilienhauses in Lampertheim. Die eintreffenden Einsatzkräfte stellten vor Ort eine zunehmende Rauchentwicklung aus dem Keller fest. Die Bewohner des Wohnhauses hatten sich bereits kurz zuvor selbstständig aus dem Haus begeben können, so dass sie unverletzt blieben. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden, wodurch ein noch größerer Gebäudeschaden verhindert wurde. Der Sachschaden an der Technik und der Einrichtung des Wohnhauses wird durch die Feuerwehr auf ca. 150.000 EUR geschätzt. Das Haus ist aufgrund der Verrußungen zunächst nicht bewohnbar. Nach ersten Ermittlungen könnte ein Defekt im Bereich der technischen Vorrichtungen einer Photovoltaik-Anlage brandursächlich gewesen sein. Neben sechs Fahrzeugen der Freiwilligen Feuerwehr Lampertheim, einem Fahrzeug des Technischen Hilfswerks und einem Rettungswagen war eine Streife der Polizeistation Lampertheim-Viernheim eingesetzt.

Berichterstatter: PK Fischer, Polizeistation Lampertheim

EPHK Bösl, Polizeipräsidium Südhessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell