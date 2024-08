Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

68519 Viernheim (ots)

Am Sonntag, 18.08.2024 um 20:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Carlo-Mierendorff-Straße 1 in Viernheim.

Hierbei wurde ein am Fahrbahnrand geparkter BMW am linken Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher touchierte mit der rechten Seite seines Fahrzeuges den BMW und entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Beteiligter an einem Verkehrsunfall nachzukommen.

Der Schaden des schwarzen BMW beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2.500 Euro.

Wer Hinweise zum Unfallhergang oder Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/ 9440-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell