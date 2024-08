POL-HP: Bensheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Bensheim (ots) - In dem Zeitraum vom Freitagabend (16.08.) um 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Edeka Parkplatz Fabrikstraße 2 in 64625 Bensheim geparkten blauen Audi Q2 auf der rechten Seite an dessen vorderen Stoßstange. Der unbekannte Wagenlenker flüchtete von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Der Sachschaden am ...

mehr