Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unfälle und Rauschfahrten am Wochenende

Landkreis Gifhorn (ots)

Freitagmorgen um 07:42 Uhr missachtete ein 20-Jähriger mit seinem VW Golf die Vorfahrt eines 57-Jährigen der ihm mit einem VW Polo auf der anderen Richtungsfahrbahn entgegenkam. Der 20-Jährige bog als Linksabbieger auf das Tankstellengelände an der Braunschweiger Straße in Meine ab und kollidierte hier mit dem Polo des 57-Jährigen, der sich beim Zusammenstoß leicht verletzte. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Verkehrsunfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Sie wurden abgeschleppt.

Gegen 19:45 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 122. Ein 23-Jähriger verlor hier auf der Strecke von Hankensbüttel in Richtung Emmen, aus bislang unbekannter Ursache, die Kontrolle über seinen Pkw Honda und kollidierte mit einem Straßenbaum. Bei dem Aufprall verletzte sich der 23-Jährige Fahrzeugführer schwer. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Klinikum verbracht. Für die Unfallaufnahme und die Bergung musste die Kreisstraße ca. eine Stunde gesperrt werden.

Freitagabend um 22:50 Uhr fiel einer Funkstreifenwagenbesatzung die Fahrweise eines Skoda auf der Braunschweiger Straße in Gifhorn auf. Die Besatzung beschloss daraufhin den Fahrzeugführer zu stoppen und einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Bei der Verkehrskontrolle stellen die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 21-Jährigen Fahrzeugführer fest. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,79 Promille. Der 21-Jährige stand zudem unter dem Einfluss von Marihuana. Ihm wurde eine Blutprobe im Klinikum entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Am Samstagnachmittag, um 15:05 Uhr, touchierte eine 61-Jährige mit ihrem Ford beim Befahren eines Supermarkt-Parkplatzes an der Hauptstraße in Jembke einen VW Jetta eines 61-Jährigen. Der VW Jetta hielt zu diesem Zeitpunkt ordnungsgemäß auf dem Parkplatz. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten der Polizeistation Weyhausen deutlichen Atemalkoholgeruch bei der 61-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest gelang der 61-Jährigen nicht. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe im Klinikum entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Gegen 16:14 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Peiner Landstraße in Ausbüttel. Ein 24-Jähriger geriet mit seinem Pkw Mazda nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem ordnungsgemäß geparkten Audi A5 und einem Verteilerkasten. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 24-Jährigen deutlichen Atemalkoholgeruch und massive Ausfallerscheinungen fest. Ein Alkoholtest konnte aufgrund der deutlichen Beeinflussung des 24-Jährigen nicht durchgeführt werden. Im weiteren Verlauf der Unfallaufnahme stellte sich zudem heraus, dass gegen den 24-Jährige ein Haftbefehl vorliegt. Da sich der 24-Jährige bei dem Verkehrsunfall verletzte musste er zur weiteren Behandlung ins Klinikum verbracht werden. Hier wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Am Sonntagmittag wurde er einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in eine JVA verbracht.

Samstagabend, gegen 19:50 Uhr, stoppten Beamte der Polizei Meine, in der Bahnhofstraße in Meine, einen 18-Jährigen mit seinem Seat Mii. Bei einer ganzheitlichen Verkehrskontrolle und einem anschließenden Urinvortest stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Marihuana steht. Dem 18-Jährigen wurde daraufhin im Klinikum eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Samstagnacht, um 00:50 Uhr, konnten Beamte der Polizei Gifhorn einen Audi in der Straße Hainbuchenring in Wesendorf stoppen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 39-Jährige Fahrzeugführer deutlich unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,72 Promille. Dem 39-Jährigen wurde daraufhin der Führerschein entzogen und eine Blutprobe im Klinikum entnommen. Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr vor Gericht verantworten.

Um 02:20 Uhr führten die Beamten des Polizeikommissariats Meine eine Verkehrskontrolle bei einem 39-Jährigen durch, der mit einem E-Scooter die Braunschweiger Straße in Meine befuhr. Bei der Kontrolle konnten die Beamten Atemalkoholgeruch feststellen und führten einen Alkoholtest mit dem Fahrzeugführer durch. Der Test ergab einen Promillewert von 0,93. Dem 39-Jährigen musste daraufhin eine Blutprobe im Klinikum entnommen und die Weiterfahrt untersagt werden.

