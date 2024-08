Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Auseinandersetzung ruft Polizei auf den Plan

Groß-Umstadt (ots)

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen hat in der Nacht zum Sonntag (18.8.) die Polizei auf den Plan gerufen. Nach ersten Erkenntnissen gerieten gegen 0.45 Uhr zwei Gruppen im Bereich des Bürgerhauses im Stadtteil Kleestadt zunächst in verbalen Streit. Bisherigen Erkenntnissen zufolge soll aus einem vier-köpfigen Pulk heraus mit Reizstoff gesprüht worden sein. Fünf Personen erlitten dadurch Augenreizungen und mussten vor Ort medizinisch betreut werden. Die Tatverdächtigen flüchteten vom Tatort. Das Kommissariat 41 der Polizei in Dieburg hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Die Beamten sind unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

