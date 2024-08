Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Einweihung neues HLF20

Bild-Infos

Download

Schermbeck (ots)

In Kürze kann der Löschzug Schermbeck das neue Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF20) in den Dienst stellen. Die Einweihung des Fahrzeugs findet am 15.09.2024 statt und der Löschzug Schermbeck freut sich auf zahlreiche Besucher!

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell