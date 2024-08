FW-Schermbeck: Sturmschäden

Schermbeck (ots) - Um 11:45 Uhr wurde gestern der Löschzug Gahlen mit dem Einsatzstichwort "Dachstuhlbrand" zur Hardtstraße in Dorsten alarmiert. Noch vor Eintreffen des Löschzuges Gahlen an der Einsatzstelle erhielten die Einsatzkräfte die Info, dass der Löschzug Gahlen nicht benötigt wird. Dementsprechend endete der Einsatz für den Löschzug um 11:56 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck Jana Loick ...

mehr