Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Einsätze 03.08.2024 - 10.08.2024

Bild-Infos

Download

Schermbeck (ots)

Am 03.08.2024 gegen 18:00 Uhr wurde der Löschzug Altschermbek mit dem Stichwort "Sturmschaden" an die Einsatzstelle Lippeweg alarmiert. Hier drohte ein größerer Ast aus circa 8m Höhe auf die Straße zu fallen. Um diesen Ast zu erreichen, wurde die Drehleiter des Löschzugs Schermbeck zusätzlich angefordert. Mit einer Kettensäge wurde anschließend der Ast aus dem Baum entfernt. Für die Feuerwehr endete der Einsatz um 18:45 Uhr.

Am 08.08.2024 gegen 15:10 Uhr wurde der Löschzug Gahlen mit dem Stichwort "Auslaufende Betriebsmittel" aufgrund eines Verkehrsunfalls mit zwei beteiligten Fahrzeugen an die Einsatzstelle Bestener Straße alarmiert Die Betriebsmittel wurden von den Einsatzkräften aufgenommen und die Einsatzstelle anschließend an die Polizei übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 16:20 Uhr.

Am 09.08.2024 gegen 18:15 Uhr wurde der Löschzug Altschermbeck mit dem Stichwort "Ölspur" an die Einsatzstelle B224 alarmiert. An der Einsatzstelle fanden die Einsatzkräfte eine circa 10 m² große Ölspur vor. Diese wurde durch die Einsatzkräfte abgestreut und die Bindemittel anschließend aufgenommen. Für die Feuerwehr endete der Einsatz um 19:00 Uhr.

Am 10.08.2024 um 05:45 Uhr wurde der Löschzug Gahlen mit dem Stichwort "Tragehilfe" an die Einsatzstelle Steinbergweg alarmiert. Hier benötigte der Rettungsdienst die Unterstützung der Feuerwehr bei der Übernahme einer verletzten Person. Die Person wurde von den Einsatzkräften zum Rettungswagen transportiert und anschließend dem Rettungsdienst übergeben. Für die Einsatzkräfte endete der Einsatz gegen 06:45 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell