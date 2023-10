POL-PDKH: Vorfahrtsunfall mit einer Leichtverletzten

Bad Kreuznach, Lauergasse (ots) - Am 29.09.2023 gegen 18:40 Uhr wurde eine unklare Rauchentwicklung ausgehend von der Lauergasse in Bad Kreuznach gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass unbekannte Täter einen Holzbalken der Außenfassade in Brand gesetzt hatten. Das Feuer konnte unmittelbar durch Kräfte der Feuerwehr abgelöscht werden. Auf die Fassade griff das Feuer somit nicht über. Der Holzbalken befand sich am ...

