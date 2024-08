Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Wohnhaus/Zwei Verdächtige auf frischer Tat ertappt

Rüsselsheim (ots)

Einbrecher hatten es am Sonntagmorgen (18.08.) auf ein Wohnhaus in der Ginsheimer Straße abgesehen. Gegen 5.00 Uhr drangen sie über die Terrasse in die Räumlichkeiten ein. Die ungebetenen Besucher wurden hierbei von einer Zeugin, die sofort die Polizei verständigte, bemerkt. Die Beamten umstellten das Haus und konnten anschließend zwei 28 und 33 Jahre alte Tatverdächtige noch am Tatort festnehmen. Bei den Männern stellten die Polizisten mutmaßliche Diebesbeute, unter anderem Schmuck und Münzen, in den Hosentaschen sicher. Ein in der Nähe befindliches Auto, welches die Verdächtigen offenbar zur Flucht bereit gestellt hatten, wurde ebenfalls sichergestellt.

Die beiden Männer werden sich nun in Strafverfahren wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls zu verantworten haben. Zudem prüfen die Ermittler des Rüsselsheimer Einbruchskommissariats K 21/22, ob die Festgenommenen noch für weitere gleichgelagerte Taten in Betracht kommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell