POL-GG: Biebesheim: Kollision zwischen Radfahrern -Unfallverursacher flüchtig- Zeugen gesucht !

Biebesheim (ots)

Auf dem neuen Radweg zw. Biebesheim und Stockstadt kam es am Freitag 16.08.24, gg. 13.30 Uhr zu einem Unfall zw. insg. 3 Radfahrern. Ein männl. Radfahrer überholte in Fahrtrichtung Stockstadt einen anderen jugendlichen Radfahrer und brachte ihn ins Straucheln, so dass er anschließend gg. eine neben ihm fahrende Radfahrerin fiel. Dabei kamen beide Radfahrer zu Fall und zogen sich Verletzungen zu. Der männl. Unfallverursacher fuhr in Richtung Stockstadt weiter. Er soll zw. 40 und 60 Jahre alt sein und trug einen hellen Fahrradhelm. Wer kann Hinweise zu dem Verursacher geben ??

