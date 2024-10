Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Randalierendes Pärchen verletzt Polizeibeamte

Bremerhaven (ots)

Ein streitendes Pärchen hat in der Nacht zu Sonntag, 6. Oktober, für einen Polizeieinsatz in Bremerhaven-Lehe gesorgt. Am Ende beleidigten und verletzten die beiden Personen zwei Polizeibeamte und verbrachten den Rest der Nacht in Gewahrsamszellen.

Gegen 1.15 Uhr hatte ein Taxifahrer an der Hafenstraße den Notruf 110 gewählt und eine körperliche Auseinandersetzung in seinem Fahrzeug gemeldet. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, reagierte der männliche Part des Paares sofort aggressiv. Er beleidigte die Polizeibeamten und wehrte sich gegen eine Durchsuchung nach gefährlichen Gegenständen. Die Frau, mit der er sich zuvor noch heftig gestritten hatte, kam dem Mann nun zur Hilfe und sprang einen Polizeibeamten von hinten an. Dabei verletzte sie ihn unter anderem am Kopf. Auch der 32-jährige Mann ging die Beamten weiterhin körperlich an, trat und schlug auch noch um sich, als er längst zu Boden gebracht worden war. Selbst angelegte Hand- und Fußfesseln konnten seinen Furor kaum stoppen.

Seine 35-jährige Begleiterin schlug ebenfalls nach den Polizeibeamten, sodass auch ihr Handschellen angelegt wurden. Letztendlich wurden beide ins Polizeigewahrsam gebracht, wo sie in unterschiedlichen Zellen verblieben. Hier randalierten sie erneut und schlugen unentwegt gegen die Türen.

Zwei Polizeibeamte wurden im Rahmen des Einsatzes verletzt, blieben aber dienstfähig. Gegen den 32-Jährigen und die 35-Jährige wurden Anzeigen wegen Widerstands und Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte gefertigt.

