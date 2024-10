Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einsatz am Bahnhof Lehe - Amtsgericht erlässt U-Haftbefehl

Bremerhaven (ots)

Nach der Schussabgabe im Bereich des Bahnhofs Bremerhaven-Lehe am Samstag, 5. Oktober 2024, hatte die Polizei am Einsatzort einen 64-Jährigen festgenommen. Dieser steht im dringenden Verdacht, am Samstagmittag gegen 13.20 Uhr auf einen 36-Jährigen geschossen zu haben. Am Sonntag, 6. Oktober, hat die Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht die Untersuchungshaft für den Tatverdächtigen beantragt. Diesem Antrag ist das Amtsgericht Bremerhaven gefolgt. Die Hintergründe zur Tat sind weiter unbekannt und nunmehr Bestandteil des laufenden polizeilichen Ermittlungsverfahrens. Die Schussverletzung des 36-jährigen Geschädigten wurde in einem Krankenhaus versorgt. Eine Lebensgefahr hat zu keinem Zeitpunkt bestanden.

