POL-Bremerhaven: Fahrraddiebin auf frischer Tat ertappt

Auf frischer Tat ertappt wurde am gestrigen Donnerstagabend, 3. Oktober, eine 35-jährige Frau bei einem Fahrraddiebstahl in Bremerhaven-Lehe.

Gegen 17.50 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung Zeuge eines gerade stattfindenden Fahrraddiebstahls. Die Polizisten sahen, wie eine Frau vor einer Bankfiliale an der Hafenstraße ein Fahrrad stahl und mit diesem in den nahegelegenen Stadtpark fuhr. Sowohl die Einsatzkräfte als auch der Eigentümer des Rades verfolgten die Frau. Als die Diebin auf die Polizisten aufmerksam wurde, stieg sie vom Fahrrad ab, ließ es fallen und lief zu Fuß in den Stadtpark. Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten die Frau kontrollieren. Es stellte sich heraus, dass die 35-Jährige im Laufe des Tages schon mit weiteren Diebstahlsdelikten aufgefallen war. Sie wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Ein Verfahren wegen Diebstahls wurde eingeleitet.

Hierzu folgende Tipps Ihrer Polizei: So sichern Sie Ihr Rad gegen Diebstahl:

- Nutzen Sie stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser mit massivem Schließsystem aus hochwertigem Material (z.B. durchgehärtetem Spezialstahl).

- Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit dem Rahmen, Vorder- und Hinterrad an einem fest verankerten Gegenstand an (z.B. Fahrradständer, Laternenpfahl) oder mit anderen Rädern zusammen. - Wenn Sie ein Elektrofahrrad abstellen, nehmen Sie wertvolle Zubehörteile wie den Akku unbedingt immer mit oder sichern Sie diesen mit einem zusätzlichen stabilen Schloss. Die Akku-Schlösser, die viele Elektrofahrräder haben, reichen als Diebstahlschutz nicht aus. - Vermeiden Sie, Ihr Rad in dunklen Ecken, auf einsamen Plätzen oder in schlecht einsehbaren Straßen abzustellen. Auch Öffentlichkeit schützt vor Diebstahl. - Notieren Sie sich Rahmennummer, Marke und Typ Ihres Fahrrads in einem Fahrradpass und legen Sie ein aktuelles Foto Ihres Rads dazu. So können Sie im Fall eines Diebstahls die Ermittlungen beschleunigen.

Mehr Informationen zum Schutz vor Fahrraddiebstahl erhalten Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/

