POL-PDNW: Wahlplakate zerstört

BAD DÜRKHEIM (ots) - Am 20.05.2024 gegen 17:00 Uhr wurde eine 21-Jähriger bei einem Verkehrsunfall in der Weinstraße in Herxheim am Berg verletzt. Er befuhr mit seinem MINI die Weinstraße in Fahrtrichtung Grünstadt. Aus bisher ungeklärten Gründen kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Audi und einen Hyundai, die am linken Fahrbahnrand ...

