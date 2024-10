POL-Bremerhaven: Polizei sucht Besitzer von Schlüsselbund

Bremerhaven (ots) - Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Fall von Sachbeschädigung an einem Parteibüro. Am zurückliegenden Wochenende beschmierten bislang unbekannte Täter die Geschäftsstelle einer Partei an der Ludwigstraße in Bremerhaven-Geestemünde mit Graffiti. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 27. September, 12 Uhr und Sonnabend, 28. September, ...

mehr