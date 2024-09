Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Täter kommen durchs Kellerfenster: Zeugen für Einbruch in Neubau gesucht

Bremerhaven (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am zurückliegenden Wochenende in ein Wohnhaus an der Langener Landstraße in Bremerhaven eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen Freitagabend, 27. September, 21 Uhr, und Sonntag, 29. September, 17.30 Uhr. Offenbar drangen die Täter über ein Kellerfenster in das im Bau befindliche Objekt unweit der Kreuzung Langener Landstraße/Cherbourger Straße ein. Von dort stahlen sie Elektrogeräte, Werkzeuge und Kabel. Mit dem Diebesgut entkamen sie unerkannt. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten, die Polizei unter 0471/953-3221 zu informieren.

