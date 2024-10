Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unbekannte beschädigen Parteibüros in Geestemünde und Mitte

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven ermittelt in einem Fall von Sachbeschädigung an einem Parteibüro. Am zurückliegenden Wochenende beschmierten bislang unbekannte Täter die Geschäftsstelle einer Partei an der Ludwigstraße in Bremerhaven-Geestemünde mit Graffiti. Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 27. September, 12 Uhr und Sonnabend, 28. September, 7.50 Uhr. Zeugenhinweise werden unter 0471/953-4444 entgegengenommen. Des Weiteren gab es zwischen 17. und 24. September einen mutmaßlichen Einbruchsversuch in ein Parteibüro an der Hafenstraße/Ecke Hannastraße im Stadtteil Mitte. Unbekannte Täter versuchten hier offenbar, sich gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten zu verschaffen. Dies gelang allerdings nicht. Auch in diesem Fall können Zeugen Hinweise unter 0471/953-4444 geben.

