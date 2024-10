Bremerhaven (ots) - Auf frischer Tat ertappt wurde am gestrigen Donnerstagabend, 3. Oktober, eine 35-jährige Frau bei einem Fahrraddiebstahl in Bremerhaven-Lehe. Gegen 17.50 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung Zeuge eines gerade stattfindenden Fahrraddiebstahls. Die Polizisten sahen, wie eine Frau vor einer Bankfiliale an der Hafenstraße ein Fahrrad stahl und mit diesem in den nahegelegenen Stadtpark fuhr. Sowohl die ...

