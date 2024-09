Polizei Düren

POL-DN: Unfallverursacher nach Fahrerflucht ermittelt - zwei Verletzte

Düren (ots)

Am gestrigen Mittwoch (18.09.2024) fuhr ein Pkw-Fahrer auf der Marienstraße in die geöffnete Tür eines parkenden Autos, Glassplitter verletzten eine Frau und ein Kind. Der Fahrer flüchtete, die Polizei konnte ihn ermitteln.

Eine 36 Jahre alte Frau aus Düren stand an der geöffneten, der Straße zugewandten Rückbanktür ihres geparkten Pkw, um ihre Tochter im Sitz anzuschnallen. Plötzlich hörte sie einen lauten Knall, die Scheibe der Autotür zersprang und Splitter folgen herum. Ein Pkw war augenscheinlich in die Autotür gefahren. Der Fahrer des Wagens blieb mit auch kurz stehen, als die Frau ihn ansprach, entfernte er sich jedoch schnell vom Unfallort. Mehrere Zeugen hatten die Situation beobachtet und sich das Kennzeichen gemerkt. Die Polizei konnte den Unfallverursacher an der Halteranschrift ermitteln. Der Mann, ein 84-jähriger Dürener, bestritt den Unfallhergang. An seinem Wagen waren allerdings Spuren zu erkennen, die zu dem geschilderten Geschehen passen.

Die 36-Jährige und ihre neun Monate alte Tochter wurden leichtverletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein weiteres Kind blieb unverletzt. Der Sachschaden liegt bei insgesamt etwa 5500 Euro.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell