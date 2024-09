POL-DN: Unfall mit E-Scooter in Langerwehe: Polizei sucht Zeugen

Düren (ots) - Nachdem bereits am Montagabend (16.09.2024) Mobilfunkmaste im Miesheimer Weg beschädigt wurden, gab es nun zwei weitere Fälle. (Siehe dazu auch unsere Meldung vom 17.09.2024: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/5866525) Am Dienstagnachmittag (17.09.2024) wurde dann bekannt, dass in der Dürener Kölnstraße ebenfalls Kabel an einem Mobilfunkmast beschädigt wurden. Die Anlage befindet sich auf ...

mehr