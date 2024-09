Polizei Düren

POL-DN: Verkehrsunfall auf der Höhenstraße - Zwei Personen leicht verletzt

Hürtgenwald (ots)

Am Dienstagmorgen (17.09.2024) ereignete sich gegen 07:35 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Höhenstraße in Fahrtrichtung Vossenack. Ein 43-jähriger Mann aus Hürtgenwald kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Fahrer durch die Bedienung des Autoradios abgelenkt, als ihn seine 10-jährige Tochter, die sich als Beifahrerin im Fahrzeug befand, warnte. Der Mann versuchte noch, durch Bremsen und ein Ausweichmanöver nach links eine Kollision zu verhindern, konnte den Zusammenstoß jedoch nicht mehr vermeiden.

Beide Insassen, der Vater und seine Tochter, erlitten leichte Verletzungen und wurden mit einem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt befand sich keine Person in dem geparkten Fahrzeug.

Die beiden beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell