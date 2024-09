POL-DN: Einbruch in Baucontainer auf Supermarktparkplatz - Zeugen gesucht

Jülich (ots) - In der Gutenbergstraße brachen am Dienstag (18.09.2024) bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die kurze Abwesenheit der Bewohner nutzten die Einbrecher aus und verschafften sich Zutritt zu der Wohnung. Dort durchwühlten Sie mehrere Räume und entkamen anschließend unerkannt. Bei dem erlangten Diebesgut handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um Bargeld und Schmuck mit ...

