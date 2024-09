POL-DN: Sachbeschädigungen am Miesheimer Weg und Störung des Mobilfunknetzes

Jülich (ots) - Ein Biergarten und eine angrenzende ehemalige Schule wurden am Sonntag (15.09.2024) zum Ziel von Einbrechern. Die Polizei sucht Zeugen. Am Sonntag zwischen 20:15 Uhr und 21:00 Uhr betrat ein Täter unberechtigt einen geschlossenen Biergarten in der Seestraße. Er verschaffte sich Zugang zum Kühlwagen und einer Garage. Als er bemerkte, dass er von einer Überwachungskamera erfasst wurde, riss er diese ab. ...

