POL-DN: Heizungsanlage und Kupferrohre entwendet

Düren (ots) - Die Polizei Düren zieht nach dem am vergangenen Wochenende (13.09. - 15.09.2024) stattgefundenen Stadtfest eine positive Bilanz. Das Fest verlief insgesamt friedlich und störungsfrei. Lediglich in zwei Fällen waren polizeiliche Maßnahmen erforderlich: Eine Person kam einem Platzverweis nicht nach und wurde daher kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Ein weiterer stark alkoholisierter Mann, der an einer ...

