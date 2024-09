Polizei Düren

POL-DN: Positive Bilanz nach Stadtfest in Düren

Düren (ots)

Die Polizei Düren zieht nach dem am vergangenen Wochenende (13.09. - 15.09.2024) stattgefundenen Stadtfest eine positive Bilanz. Das Fest verlief insgesamt friedlich und störungsfrei.

Lediglich in zwei Fällen waren polizeiliche Maßnahmen erforderlich: Eine Person kam einem Platzverweis nicht nach und wurde daher kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Ein weiterer stark alkoholisierter Mann, der an einer Rangelei beteiligt war, erhielt einen Platzverweis. Im Rahmen dieses Vorfalls wurde eine Anzeige wegen Körperverletzung erstattet. Die Polizei war das gesamte Wochenende über präsent und führte im Rahmen ihrer Einsatzmaßnahmen auch Kontrollen durch. Dabei konnten keine Verstöße gegen das Waffengesetz festgestellt werden.

Die Polizei Düren bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern des Stadtfestes für ihr friedliches Verhalten und bei den Sicherheitskräften und Veranstaltern für die gute Zusammenarbeit.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell