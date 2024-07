Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Jugendlicher steuert Pkw

Ahaus (ots)

Einsatzort: Ahaus, Hof zum Ahaus;

Einsatzzeit: 02.07.2024, 18.30 Uhr;

Vor der Polizei flüchten wollte ein Autofahrer am Dienstag gegen 18.30 Uhr in Ahaus. Der Grund stellte sich schnell heraus, als der Wagen schließlich angehalten werden konnte: Am Steuer saß ein 15-Jähriger. Die Polizeibeamten fertigten eine Strafanzeige gegen den Ahauser, ebenso gegen den Halter des Fahrzeugs. Zudem gehen Berichte an das Straßenverkehrsamt und an das Jugendamt. Der Jugendliche wurde einer Erziehungsberechtigten übergeben. (to)

