POL Schwaben Nord: Polizei sucht nach Exhibitionist

Augsburg (ots) - Lechhausen - Am Sonntag (08.09.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 61-jährigen Autofahrerin und einem 23-jähriger Autofahrer in der Mühlhauser Straße. Der genaue Unfallhergang ist dabei noch unklar. Gegen 19.15 Uhr stießen die beiden Autos an der Kreuzung zur Bgm.-Wegele-Straße zusammen. Das Auto der 61-jährigen Frau schleuderte über die Fahrbahn und beschädigte im Anschluss einen ...

