POL-HR: Homberg - Verkehrskontrolle - Autofahrer positiv auf THC getestet

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.09.2024: Melsungen Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte Tatzeit: Mittwoch, 18.09.2024, 17:30 Uhr bis Donnerstag, 19.09.2024, 07:00 Uhr Unbekannte Täter haben versucht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in die Kindertagesstätte am Sälzerweg in Melsungen einzubrechen. Die unbekannten Täter betraten unberechtigt das Grundstück der ...

