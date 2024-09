Polizei Homberg

POL-HR: Wabern

Melsungen - Öffentlichkeitsfahndung - Computerbetrug mittels rechtswidrig erlangter Debitkarte

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 18.09.2024:

Wabern / Melsungen

Öffentlichkeitsfahndung - Computerbetrug mittels rechtswidrig erlangter Debitkarte

Tatzeit: Dienstag, 28.05.2024, 12:13 Uhr bis Dienstag, 28.05.2024, 12:15 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum Bargeld und eine EC-Karte aus einem Wohnhaus am Mühlenweg in Wabern.

Kurz danach wurde die zuvor entwendete EC-Karte durch einen unbekannten Täter im Rahmen von mehreren aufeinanderfolgenden und unbefugten Abhebungen an einem Geldautomaten in einer Bankfiliale in Melsungen eingesetzt. Der unbekannte Täter erbeutete so einen Geldbetrag in Höhe von 2500,- EUR.

Auf den Lichtbildern ist der unbekannte Täter während der Abhebevorgänge zu erkennen.

Wer Hinweise zu der abgebildeten Person oder zur Tat an sich geben kann, wird gebeten, diese an die Polizeistation in Fritzlar unter der Telefonnummer 05622/9966-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu richten.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell