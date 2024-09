Polizei Homberg

POL-HR: Felsberg - Diebstahl von Dieselkraftstoff

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.09.2024:

Felsberg

Diebstahl von Dieselkraftstoff

Tatzeit: Freitag, 13.09.2024, 15:00 Uhr bis Montag, 16.09.2024, 07:00 Uhr

Unbekannte Täter haben am vergangenen Wochenende Dieselkraftstoff von einer Baustelle in Felsberg entwendet.

Die unbekannten Täter machten sich im Tatzeitraum auf einer Baustelle eines Gewerbebetriebes an der Straße "Zur Ederau" an einem gelben Volvo Bagger zu schaffen. Hierbei entwendeten die unbekannten Täter circa 250 Liter Dieselkraftstoff aus dem Tank des Baggers. Der gestohlene Dieselkraftstoff hat einen Gesamtwert in Höhe von knapp 400,- Euro.

An dem Bagger, der zu einer Baunataler Baufirma gehört, entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Sachschaden.

Die Polizeistation in Melsungen ermittelt in dem Fall.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05661/7089-0.

Jens Breitenbach, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell