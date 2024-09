POL-HR: Unbekannte stehlen Räder von Fahrradträger

Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.09.2024: Körle Täter dringen in Kindertagesstätte ein und beschmieren Sofa Tatzeit: Donnerstag, 12.09.2024, 20:00 Uhr bis Freitag, 13.09.2024, 06:30 Uhr Unbekannte sind in die Kindertagesstätte an der Straße "Am Eselspfad" in Körle eingedrungen und haben im Innenbereich Sachschaden ...

