Polizei Homberg

POL-HR: Körle - Täter dringen in Kindertagesstätte ein und beschmieren Sofa

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.09.2024:

Körle

Täter dringen in Kindertagesstätte ein und beschmieren Sofa

Tatzeit: Donnerstag, 12.09.2024, 20:00 Uhr bis Freitag, 13.09.2024, 06:30 Uhr

Unbekannte sind in die Kindertagesstätte an der Straße "Am Eselspfad" in Körle eingedrungen und haben im Innenbereich Sachschaden angerichtet.

Die unbekannten Täter gelangten auf bisher unbekannte Art und Weise in die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte. In der Folge beschädigten die unbekannten Täter ein Sofa, indem sie es mittels einer Substanz beschmierten. Hierdurch entstand Sachschaden in geschätzter Höhe von 250,- EUR.

Die unbekannten Täter richteten nach bisherigem Stand der Ermittlungen durch das Eindringen in die Räumlichkeiten keinen Sachschaden an und es wurden auch keine Gegenstände entwendet.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05661/7089-0.

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell