POL-HR: Melsungen

Edermünde -Falsche Wasserwerker haben in gleich zwei Fällen im Landkreis zugeschlagen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 11.09.2024:

Melsungen / Edermünde

Tatzeit: Dienstag, 10.09.2024, 14:10 Uhr und Dienstag, 10.09.2024, 15:34 Uhr

Unbekannte Täter haben sich am gestrigen Nachmittag in zwei Fällen im Schwalm-Eder-Kreis als Wasserwerker ausgegeben und sich somit das Vertrauen der Bewohner erschlichen, um sich Zutritt zu den Wohnungen zu verschaffen.

Hierbei haben sich nach derzeitigem Stand der Ermittlungen zwei männliche, unbekannte Täter unter dem Vorwand, Mitarbeitende des örtlichen Gruppenwasserwerks zu sein, den Zutritt in die Wohnung einer 66-jährigen Frau aus Melsungen erschlichen. Wenig später gelang es den unbekannten Tätern auf die gleiche Art und Weise, sich den Zutritt in eine Wohnung einer 75-jährigen Frau in Edermünde zu verschaffen.

Die Täter gaben bei der Tatausführung jeweils an, dass sie dringliche Arbeiten an den Wasserleitungen in den Wohnungen durchführen müssten und das Trinkwasser auf seine Qualität hin überprüfen müssten. Die Bewohner ließen die unbekannten Täter daraufhin guten Glaubens in die Wohnungen. Die gezielten Ablenkungen der Geschädigten wurden dann durch die unbekannten Täter genutzt, um die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen zu durchsuchen. Kurz darauf verließen die unbekannten Täter den Tatort mit der Beute.

In Melsungen wurde durch die unbekannten Täter Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von 2500,- EUR aufgefunden und gestohlen. In Edermünde entwendeten die unbekannten Täter Schmuck und eine Münzsammlung mit einem Gesamtwert von 1000,- EUR.

Durch die Zeugen konnten die Täter wie folgt beschrieben werden:

1. Täter:

ca. 20 Jahre, 1,60 - 1,65 m, glatte gegelte schwarze Haare, schwarzes T-Shirt, graue Latzhose, südländisches Aussehen, fast akzentfreies Deutsch

2. Täter:

ca. 30-40 Jahre, 1,70 m, schwarzer Vollbart, Basecap, dunkle Arbeitskleidung, südländisches Aussehen, fast akzentfreies Deutsch

Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Homberg geführt.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 05681/774-0.

Hinweise der Polizei zum Thema "Trickbetrug an der Haustür":

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder geben sich beispielsweise als Handwerker oder Amtsperson aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen.

- Lassen Sie nie Unbekannte voreilig in Ihre Wohnung - Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage, um den Grund des Besuches zu erfragen - Fordern Sie die Personen auf sich auszuweisen und erfragen Sie die beauftragende Dienststelle oder die Firma der Person - Halten Sie mit der betreffenden Behörde oder Firma telefonische Rücksprache und lassen Sie sich die Echtheit des Besuches bestätigen - Suchen Sie die Telefonnummer der betreffenden Behörde oder Firma selbst heraus - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen - Sollten Sie ein ungutes Gefühl haben oder Unterstützung benötigen, setzen Sie sich bitte umgehend mit der Polizei unter der Rufnummer 110 in Verbindung

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell